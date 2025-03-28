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Kırklareli'nde Yüzde 50 Destekli Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

Kırklareli'nde Yüzde 50 Destekli Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtım töreni düzenledi. Törende 284 torba hibrit ayçiçeği tohumu üreticilere verildi.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yüzde 50 devlet destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde üreticilere yüzde 50 devlet destekli yerli hibrit ayçiçeği tohum dağıtım töreni yapıldı.

Törende konuşan İl Müdürü Gökhan Karaca yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda bu yıl hibrit ayçiçeği tohumu ekileceğini söyledi.

Karaca, hibrit tohumların bölgeye daha dayanıklı olduğunu ifade etti.

Törende 284 torba ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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