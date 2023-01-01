Kırklareli'nde yeni yıl coşkusu
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Kırklareli'nde yeni yıl coşkusu Kırklareli'nde yeni yıl Özgürlük ve Demokrasi Meydanında büyük coşkuyla karşılandı.
Kırklareli'nde yeni yıl coşkusu
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yeni yıl Özgürlük ve Demokrasi Meydanında büyük coşkuyla karşılandı.
Kırklareli'nin Özgürlük ve Demokrasi Meydanı yeni yıl coşkusu için ışıklarla süslendi. Vatandaşlar süslenen alanlarda anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Yerel sanatçıların konser verdiği alanda vatandaşlar müziklerle doyasıya eğlendi.
Yeni yıla saniyeler kala vatandaşlar 10'dan geriye sayarak yeni yıl sevinci yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Yerel