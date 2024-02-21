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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

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Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, bonzai, skunk, esrar, uyuşturucu hap, tabanca ve para ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerimde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 248 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 15 gram skunk, 11 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 4 tabanca, pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 480 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi. Şüphelilerden E.K, O.Y, E.C.T, E.S. ve M.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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