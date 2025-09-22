Haberler

Kırklareli'nde Süt İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli'nde Süt İşletmeleri Denetlendi
Güncelleme:
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki süt işletmelerinde hijyen kuralları ve üretim alanları üzerindeki denetimlerini gerçekleştirdi. İl Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından kentte bulunan süt işletmeleri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan süt işletmelerine yönelik denetim yaptı. Ekipler denetimlerde üretim alanları, hijyen kuralları ve personelin sağlık karnelerini inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin devam edeceği söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
