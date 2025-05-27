Kırklareli'nde Süt İhracatı yapan İşletmelere Denetim

Kırklareli'nde Süt İhracatı yapan İşletmelere Denetim
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, izlenebilirlik ve kalite kriterleri kontrol edildi.

Kırklareli'nde Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapan işletmeler denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapan işletmeler denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, izlenebilirlik ve kalite kriterlerine uygunluğu kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kırklareli'nden Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan süt işletmelerine Tarım ve Orman Bakanlığı 2023/2 talimatı doğrultusunda, denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca AB standartlarına uygun üretimin devamlılığının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması hedeflediklerini ifade edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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