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Kırklareli'nde sıcak dakikalar

Kırklareli'nde sıcak dakikalar

Yerel Haberler

Kırklareli'nde mezbehaneden kaçan dana emlakçı dükkanında yakalandı.

Kırklareli'nde mezbehaneden kaçan dana emlakçı dükkanında yakalandı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbehaneye götürülen dana, sahibinin elinde kurtularak kaçmaya başladı. Dana ve mezbehane görevlileri arasında kovalamaca başladı. Kaçan dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada araçlara zarar veren dana daha sonra Cumhuriyet Meydanında bulunan bir emlakçı dükkanının içine girdi. Dana emlakçı içinde yakalandı.

Yaşanan olay güvenlik kamerasında yansıdı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli Pınarhisar Hisarcık Yerel Haberler

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