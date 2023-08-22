Kırklareli'nde şehit yakınları ve gazilere vefa

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü birim sorumlusu personeli, şehit ve gazi yakınlarını ikametlerinde ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi. Görevliler; Kofçaz ilçesi Tastepe köyünde oturan Şehit Anıl Yalap'ın annesi Kıymet Yalap ve babası Elmas Yalap'ı, Topçular köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Zeynel Abidin Çakar'ı, Terzidere köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Necdet Sakallı'yı ikametlerinde, Vize ilçesinde Şehit Ali Albayrak'ın kızı Satu Gök ve Hayrettin Yesin'in kardeşi Reyhan Durel çalıştıkları kurumlarda ziyaret etti.

Kurum görevlileri, geçmişteki hizmetleri için minnet ve şükran duygularını kendilerine ifade ederek, vatan ve millet için hizmetlerinden dolayı minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Görevliler ayrıca, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal'ın minnet ve şükranlarını iletti. - KIRKLARELİ