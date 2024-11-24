Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde şehit öğretmenlerin aileleri unutulmadı

Kırklareli'nde şehit öğretmenlerin aileleri unutulmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dolayısıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri tarafından, şehit öğretmenlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dolayısıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri tarafından, şehit öğretmenlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü temsilcileri, şehit öğretmenlerin ailelerini ziyaret ederek bu özel günün anlam ve önemine dikkat çektiler.

Ziyaretler sırasında, şehit öğretmenlerin anısı yad edilirken, ailelerine duyulan minnet bir kez daha dile getirildi. Sosyal Hizmet Merkezi personelleri, şehit ailelerine yönelik desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri Öğretmenler Günü'nde gerçekleşen bu

anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vefa duygusuyla gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ettiler.

Ziyaretler, şehit ailelerine çiçek vermesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok

Son Dakika Haberleri

24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları! Aybüke öğretmen nasıl öldü? Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı izle! Samsunspor Alanyaspor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı? Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 25 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 25 Kasım Pazartesi (yarın) okullar tatil mi? 25 Kasım hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.