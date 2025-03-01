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Kırklareli'nde Ramazan Denetimleri Sıklaştırıldı

Kırklareli'nde Ramazan Denetimleri Sıklaştırıldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi, Ramazan ayında fırın, market, pastane ve kasaplarda artan denetimlerle halk sağlığını korumayı amaçlıyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Ramazan ayında denetimler sıklaştırıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından Ramazan ayında denetimler arttı. Ekipler kent merkezi ile ilçelerde fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Denetimde işletmelerin üretim alanları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığı için ramazan ayında da denetimlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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