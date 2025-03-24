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Kırklareli'nde Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı

Kırklareli'nde Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Artırıldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında gıda denetimlerini artırarak fırın, market, pastane ve kasaplarda kontroller gerçekleştirdi. Tüketici sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekiplerince Ramazan ayında denetimlere devam ediliyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri tarafından Ramazan ayında denetimler artırıldı. Ekipler kent merkezi ile ilçelerde fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi. Denetimde işletmelerin üretim alanları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ramazan ayı süresince, teknik personellerimizce, tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla fırınlara, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam etmektedir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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