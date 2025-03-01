Kırklareli'nde Plastik Poşet Denetimi
Kırklareli'nde zabıta ekipleri, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında marketlerde plastik poşet denetimi gerçekleştirdi.
Kırklareli'nde zabıta ekiplerince Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, marketlerde plastik poşet denetimi gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde zabıta ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler devam ediyor.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, marketlerde plastik poşet denetimi gerçekleştirdi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel