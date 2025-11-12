Kırklareli'nde Özel Güvenlik Görevlilerine Hizmet İçi Eğitim Verildi

Kırklareli'nde özel güvenlik görevlilerine hizmet içi eğitim verildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen eğitim, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kırklareli Üniversitesi'nin merkez ve ilçe kampüsleri ile ek binalarında görev yapan 90 özel güvenlik görevlisine, uzman eğiticiler tarafından "Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler ve KAAN Uygulaması, Güvenlik Farkındalığı, Etkili İletişim ve Öfke Kontrolü, Kitle Psikolojisi, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları, Asayiş Hizmeti, Uyuşturucu Madde Bilgileri ve Terörle Mücadele" konularında eğitim verildi. Eğitimle muhtemel olaylara karşı güvenlik personelinin farkındalığının artırılması, öğrenci güvenliğinin sağlanması ve genel kollukla iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. - KIRKLARELİ