Kırklareli'nde 'Muhtarlar Akademisi' Açıldı

Kırklareli'nde 'Muhtarlar Akademisi' Açıldı
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Kırklareli'nde gerçekleştirilen 'Muhtarlar Akademisi' açılışında, muhtarların kamu hizmetlerini daha etkin hale getirecek akademik eğitimler verileceği belirtildi. İlgili yetkililer, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu vurgulayarak, bu akademinin profesyonel muhtarlığı hedeflediğini açıkladı.

Kırklareli'nde başlayan Muhtarlar Akademisi'nde konuşan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, demokrasinin temel taşlarının muhtarlar olduğunu söyledi.

Muhtarların hizmet kalitesini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanlığı, Kırklareli Valiliği ve Kırklareli Üniversitesi iş birliğinde "Muhtarlar Akademisi"nin açılış gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu'nda düzenlenen açılışa Vali Uğur Turan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, kamu ve kuruluş müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Açılışta konuşan Turan, imzalanan protokol ile kentte görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına akademik düzeyde eğitim verileceğini aktardı.

Turan, muhtarlık görevini daha profesyonel bir düzeye taşımayı amaçladıklarını ifade ederek "Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve güvenli şekilde sunabilmesini, sorunları hızlıca yetkililere iletebilmesini, kamu kurumlarıyla koordinasyonlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu akademi, muhtarlık görevini daha profesyonel bir düzeye taşımayı amaçlıyor" dedi.

İstanbul, Yalova ve Rize'nin ardından Kırklareli'nde başladığını söyleyen Turan, muhtarların devlete açılan ilk kapı olduğunu belirtti.

Daha sonra konuşan İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, demokrasinin temel taşlarının muhtarlar olduğunu belirterek, "Akademi boyunca uzman eğitmenlerden alınacak bilgiler, mahallelerde daha etkili ve verimli çalışmalar yapılmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Akademide, muhtarlara Türkiye'nin idari yapısı, muhtarların görev ve sorumlulukları, kamu kurumlarıyla ilişkiler, afet yönetimi, aile ve toplum hayatı, kooperatifçilik ve seracılık, halk sağlığı, Yeşilay ve Kızılay çalışmaları gibi konularda eğitim verilecek.

Öte yandan, eğitim 27 Haziran Cuma sona erecek. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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