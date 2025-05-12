Kırklareli'nde Minibüs Sürücülerine Sivil Denetim
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yolcu taşımacılığı yapan minibüsler sivil denetimle kontrol edildi. Denetimde emniyet kemeri takma zorunluluğu ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.
Kırklareli'nde minibüs sürücülerine sivil denetim
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sivil denetim gerçekleştirdi.
Kırklareli İl Jandarma komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yolcu taşımacılığı yapan taşıtlara sivil denetim gerçekleştirdi. Denetimde şoför ve yolcuların emniyet kemerlerini takıp takmadığı, şoförün kurallarına kurallara uyup uymadığı kontrol edildi.
Denetimde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel