Kırklareli'nde LGS Heyecanı Başladı

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Kırklareli'de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Liselere Giriş Sınavı (LGS) heyecanı sabah saatlerinde başladı. Öğrenciler, sınav öncesinde arkadaşlarıyla streslerini paylaşırken, veliler okul bahçelerinin dışına bekletildi.

Kırklareli'nde LGS heyecanı

KIRKLARELİ - Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS heyecanı sabah saatlerinde başladı.

Liselere Giriş Sınavı için milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisi sınavın yapılacağı okullara gelerek sınav saatini beklemeye başladı. Sınava girecek öğrenciler kadar, onlara eşlik eden velileri de heyecanlıydı. Kırklareli'nde Anadolu Lisesine gelen öğrenciler sınav öncesi stres ve heyecanlarını arkadaşlarıyla konuşarak geçirmeye çalıştı.

İki oturum halinde düzenlenecek sınava verilecek arada öğrencilerin bahçeyi rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için veliler, okul bahçelerinin dışına bekletildi. Görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Yerel
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