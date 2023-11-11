Kırklareli'nde kurtuluş coşkusu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenle kutlandı.

Kırklareli'nin kurtuluşu sebebiyle Şehitlikte tören düzenledi. Törende anıta çelenk sunuldu.Şehitlikteki törenin ardından tören hava muhalefetleri sebebiyle Kapalı Spor Salonunda yapıldı.Törende bir grup öğrenci, Vali Birol Ekici ve 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan'a Atatürk portresi hediye etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı. 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.