Kırklareli'nde Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Kırklareli'nde Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, et ve et ürünleri satış yapan işletmelerin hijyen ve muhafaza şartlarını kontrol ediyor.

Kurban Bayramı öncesi Kırklareli'ndeki gıda işletmelerine yönelik denetimler arttı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri denetimlerini arttırdı. Merkez ve ilçelerde özellikle et ve et ürünleri satış yapan işletmeleri denetleyen ekiplerce gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bayram öncesi vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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