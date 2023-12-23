Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Kur'an-ı Kerim kurslarından Gazze'ye bağış

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, İsrail'in zulmüne karşı Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla kumbaralarını Gazze'ye bağışladılar. İl Müftüsü Yusuf Eviş, öğrencilerin duyarlı davranışı için teşekkür etti.

Kırklareli'nde Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim gören öğrenciler kumbaralarını Gazze'ye bağışladılar.

Kırklareli İl Müftülüğünce 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler İsrail'in zulmü karşısında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklar için kumbaralarını bağışladı. İl Müftüsü Yusuf Eviş, öğrencilerin duyarlı davranışı için teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Yerel Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title