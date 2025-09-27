Haberler

Kırklareli'nde Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı 26 Eylül'de yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve diğer ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı 26 Eylül Cuma günü yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve İl İdare Kurulu Müdürü Yılmaz Aktaş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
