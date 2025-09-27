Kırklareli'nde Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı 26 Eylül Cuma günü yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve İl İdare Kurulu Müdürü Yılmaz Aktaş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. - KIRKLARELİ