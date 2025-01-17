Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
Kırklareli'nde etkili kar yağışının ardından Vali Uğur Turan başkanlığında kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Vali Turan, karda mücadele eden ekiplere teşekkür etti.
Kırklareli'nde etkili olan kar yağışının ardından çalışmalar değerlendirildi.
Kırklareli'nde kış tedbirleri toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda bölgede etkili olan kar yağışı değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Turan, karda mücadele eden ekiplere teşekkür etti. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel