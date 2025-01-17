Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde etkili olan kar yağışının ardından çalışmalar değerlendirildi.

Kırklareli'nde kış tedbirleri toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda bölgede etkili olan kar yağışı değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali Turan, karda mücadele eden ekiplere teşekkür etti. - KIRKLARELİ