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Kırklareli'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Kırklareli'nde Kadir Gecesi idrak edildi

Yerel Haberler

Kırklareli'nde Kadir Gecesi namaz ve dualar ile idrak edildi.

Kırklareli'nde Kadir Gecesi namaz ve dualar ile idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de program düzenlendi. Hızırbey Camii'nde yatsı namazı öncesi gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir gecenin önemini anlattı. Dualar edilip, salavat getirilmesinin ardından namaz kılındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi Kırklareli Yerel Haberler

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