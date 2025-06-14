Kırklareli'nde Jandarma Teşkilat'nın 186. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor

Kırklareli'nde Jandarma Teşkilat'nın 186. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor
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Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Tören ilk olarak Kırklareli Şehitliği'nde tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile personeli şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Daha sonra tören Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Törende Akyüz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Akyüz, gece, gündüz demeden halka hizmet ettiklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonrada olmaya devam edecektir" dedi.

Konuşmanın ardından şiirler ve marşlar okundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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