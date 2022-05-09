Kırklareli'nde jandarma ekipleri şehit annelerini unutmadı - Haberler

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri şehit annelerini unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri şehit annelerini unutmadı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'manevi evlat' uygulaması çerçevesinde şehit annelerinin evlerine giderek, gönüllerini aldı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'manevi evlat' uygulaması çerçevesinde şehit annelerinin evlerine giderek, gönüllerini aldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geçen yıl başlatılan 'manevi evlat' uygulaması ile şehit aileleri ve gaziler sadece önemli günlerde değil sürekli bir şekilde hatırlanarak, kontrol edilmektedir. Sık sık gerçekleştirilen ziyaretler ve çeşitli etkinliklerle ailelerle doğrudan temas kurulmakta, böylece ailelerin moral ve motivasyonları yüksek tutularak aynı zamanda bir nebze olsun evlat özlemleri giderilmeye çalışılmakta, ayrıca devletin her zaman yanlarında olduğu hatırlatılarak kendilerine her türlü destek anında sağlanmaktadır" denildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Şehit, Yerel, Haberler

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