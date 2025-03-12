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Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği
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Kırklareli'nde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğine kamu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve konuşmalarla başladı, ardından oratoryo ve şiir ödülleri verildi.

Kırklareli'nde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü gerçekleşti.

Kırklareli'nde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlendi. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Birol Ekici, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdür Sinan Çamuroğlu, kamu kurum ve yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Konuşmayı Tarih öğretmeni Fadime Bayram yaptı. Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu öğrencileri tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü oratoryosu gerçekleşti.

Programın sonunda şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödülleri verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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