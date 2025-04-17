Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri katıldı. Toplantıda devam eden projeler hakkında bilgi verildi. Kırklareli Valisi Turan, kurumların çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Turan, projelerin Kırklareli'nde hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ