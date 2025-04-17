Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda devam eden projeler hakkında bilgi verildi ve projelerin hayırlı olması temenni edildi.
Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri katıldı. Toplantıda devam eden projeler hakkında bilgi verildi. Kırklareli Valisi Turan, kurumların çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Turan, projelerin Kırklareli'nde hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel