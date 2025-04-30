Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 2. olağanüstü toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 2. Olağanüstü toplantısı yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda istihdam, mesleki eğitim ve iş gücü piyasasına yönelik konular ele alındı. Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - KIRKLARELİ