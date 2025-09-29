Haberler

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen Kırklareli İl Encümeni Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü ve kararlar alındı. Turan, Kırklareli'nin gelişimi için ortak akıl ve hedefle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen Kırklareli İl Encümeni Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gelişen ve büyüyen Kırklareli için ortak akıl ve ortak hedefle, durmadan çalıştıklarını ifade eden Turan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.