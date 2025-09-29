Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen Kırklareli İl Encümeni Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gelişen ve büyüyen Kırklareli için ortak akıl ve ortak hedefle, durmadan çalıştıklarını ifade eden Turan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ