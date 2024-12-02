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Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunma vurgusu yapıldı.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşti. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Vatandaşlara en iyi hizmeti etmek için çalıştıklarını ifade eden Turan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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