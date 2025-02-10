Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Yapıldı
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen İl Encümen Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı.
Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.
Kırklareli İl Encümen Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda görüşülen maddeler karara bağlandı.
Toplantıda konuşan Vali Turan, Kırklarelili vatandaşlara en iyi hizmeti etmek için çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel