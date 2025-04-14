Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Gerçekleşti
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında İl Encümen Toplantısı yapıldı. Toplantıda, vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için gündem maddeleri görüşüldü ve kararlar alındı.
Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.
Kırklareli İl Encümen Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda görüşülen maddeler karara bağlandı.
Toplantıda konuşan Vali Turan, Kırklarelili vatandaşlara en iyi hizmeti sağlamak için çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel