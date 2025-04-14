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Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında İl Encümen Toplantısı yapıldı. Toplantıda, vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için gündem maddeleri görüşüldü ve kararlar alındı.

Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

Kırklareli İl Encümen Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda görüşülen maddeler karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Vali Turan, Kırklarelili vatandaşlara en iyi hizmeti sağlamak için çalıştıklarını söyledi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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