Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Gerçekleşti
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan İl Encümen Toplantısı'nda çeşitli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Vali Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefini vurguladı.
Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.
Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda görüşülen maddeler karara bağlandı.
Toplantıda konuşan Vali Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti etmek için çalıştıklarını ifade ederek alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ