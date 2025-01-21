Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

Kırklareli'nde İl Encümen Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşüldü. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda görüşülen maddeler karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Vali Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti etmek için çalıştıklarını ifade ederek alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ