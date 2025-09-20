Kırklareli'nde İhracat Firmalarına Denetim
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracat yapan firmaların üretim alanlarını ve ihracat işlemlerini denetledi. Müdürlüğün yetkilisi Gökhan Karaca denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte ihracat yapan firmaları denetledi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ihracat yapan firmaları denetledi. Denetimde üretim alanları ve ihracat işlemleri kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel