Kırklareli'nde Huzurevi Sakinleri ile Protokol Arasında Bocce Müsabakası Düzenlendi

Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri arasında bocce müsabakası düzenlendi.

Kırklareli'nde huzurevi sakinleri ile protokol üyeleri arasında bocce mücadelesi gerçekleşti. Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleşen etkinlikte Vali Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile protokol üyelerinden oluşan takım, huzurevi bocce takımıyla karşılaştı. Kıyasıya gerçekleşen mücadele, 8-8'lik skor ile sona erdi.

Etkinlikte konuşan Vali Turan, yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden her zaman yararlandıklarını ifade ederek, Yaşlılar Haftası'nı kutladı. - KIRKLARELİ