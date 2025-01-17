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Kırklareli'nde Hayvancılık İşletmeleri Denetlendi

Kırklareli'nde Hayvancılık İşletmeleri Denetlendi
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki hayvancılık işletmelerini denetleyerek hayvan bilgilerini güncelledi ve küpe kontrolleri yaptı.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvancılık işletmeleri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hayvancılık işletmelerini denetledi.

Denetimlerde işletmelerde bulunan hayvanların bilgileri güncellenerek, Türkvet sistemine işlenirken küpe kontrolleri yapılarak düşmüş küpeler tespit edilerek işlemler yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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