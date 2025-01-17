Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantısı

Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen GAMER toplantısında, kamu güvenliğini sağlamak ve olaylara hızlı müdahale imkanı sunmak için stratejik planlamalar yapıldı.

Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısı; Vali Uğur Turan başkanlığında, Vali Yardımcısı Yusuf, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. Valilik GAMER Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Turan, GAMER'in, bilginin tek merkezde toplanmasını sağlayarak kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdiğini ve olaylara hızlı müdahale imkanı sunduğunu ifade ederek GAMER'in, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, vatandaşların temel haklarını korumak ve acil durumlara karşı etkili çözümler geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

GAMER'in çalışma esasları kapsamında, doğal afetler, insani krizler ve diğer güvenlik risklerine yönelik stratejik planlamalar yapıldığı belirtildi. Katılımcılara, merkezde kullanılan ileri teknolojik altyapı ve iletişim sistemleri ile olay yönetim süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantı, GAMER işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususların değerlendirilmesi, yapılacak çalışmaların planlanması ve katılımcıların görüşlerinin alınması ile sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi
img

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! Çok net gol kaçtı

Çok net gol kaçtı! Tempo inanılmaz
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.