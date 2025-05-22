Kırklareli'nde Gıda İşletmelerine Denetim

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmeleri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren gıda işletmelerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, güvenli gıda için denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ