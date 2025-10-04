Haberler

Kırklareli'nde Gazzeli Çocuklara Destek Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nde Gazzeli Çocuklara Destek Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Kırklareli'nde 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliğiyle Gazzeli çocuklara destek amaçlı resimler yapıldı. Etkinlikte çocuklar, Gazze'deki savaşın etkilerini ve Filistinli çocukların yaşamını anlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla Kırklareli'nde "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar yerlere konulan tuvale, Gazze'ye destek mesajları resmetti. Zeynep Alya, Filistinli çocuklara destek olmak için resim çizdiğini ifade ederek onların sesi olmak istediklerini söyledi. Alya, Gazzeli çocukların evlerinin yıkıldığını, okullarının bombalandığını ailelerinin öldüğünü belirterek, onların sadece hayallerinin yemek yemek, su içmek ve korkmadan uyumak istediklerini anlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
