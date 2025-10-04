Kırklareli'nde Gazzeli Çocuklara Destek Etkinliği Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla Kırklareli'nde "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar yerlere konulan tuvale, Gazze'ye destek mesajları resmetti. Zeynep Alya, Filistinli çocuklara destek olmak için resim çizdiğini ifade ederek onların sesi olmak istediklerini söyledi. Alya, Gazzeli çocukların evlerinin yıkıldığını, okullarının bombalandığını ailelerinin öldüğünü belirterek, onların sadece hayallerinin yemek yemek, su içmek ve korkmadan uyumak istediklerini anlattı. - KIRKLARELİ