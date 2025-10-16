Haberler

Kırklareli'nde Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Kırklareli'de Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar Millet Bahçesi'ne kadar yürüyerek Gazze'ye destek verdiler. Yürüyüşte metrelerce Türk bayrağı açıldı ve sloganlar atıldı.

Kırklareli'nde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı, yürüyüşte metrelerce bayrak açıldı.

Kırklareli'de Filistin'e Destek Platformu tarafından Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleşti. Karagöz Parkı önünde toplanan vatandaşlar Millet Bahçesine yürüdü. Yürüyüşte metrelerce Türk bayrağı açıldı, sloganlar atıldı.

Millet Bahçesinde topluluk adına basın açıklaması yapan Kadir Metin Akbaş, Gazze'ye destek vermek için yürüdüklarini ifade ederek Gazze'nin pazarlık konsu olmadığını insanlık meselesi olduğunu söyledi. Akbaş, "Savunmasız bir halkın en gelişmiş füzelerle, bombalarla, silahlarla katledildi. Tüm dünya tecrit edilmiş bir halk açıklıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla bombalar altında yaşam mücadelesi verdi. Gazzeli çocuklar 2 yıl boyunca her gece bombalar altında uyumaya çalıştı. Anneler sabah çıkarmayız endişesiyle dakikalar saydı" dedi.

Açıklamanın ardından dualar edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
