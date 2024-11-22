Kırklareli'nde Beton Dökümüne 106 Bin Lira Ceza
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri, D-100 kara yoluna izinsiz beton döken firmaya 106 bin 229 lira cezai işlem uyguladı.
Kırklareli'nde kara yoluna beton döktüğü tespit edilen firmaya 106 bin 229 lira cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri yola beton döküldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler D-100 kara yoluna beton döken aracı tespit etti.
Ekipler beton firmasına 106 bin 229 lira cezai işlem uyguladı. - KIRKLARELİ