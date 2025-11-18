Kırklareli'nde Bakım Altındaki Çocuklara Doğa Yürüyüşü ve Piknik Etkinliği

Kırklareli'nde bakım altındaki çocuklar için merkeze bağlı Armağan köyü ormanlık alanında doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Armağan köyü kırsalında düzenlenen etkinlikte, kurum görevlileriyle birlikte ormanlık alanda doğa yürüyüşü ve piknik yapan koruma altındaki çocuklar, voleybol oynayarak doyasıya eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Bakım altında bulunan çocuklarımızla birlikte sportif etkinlikler kapsamında Armağan köyünde doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği gerçekleştirdik. Çocuklarımızın hem fiziksel gelişimlerini destekleyen hem de sosyal yönden güçlendiren bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ