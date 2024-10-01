Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında bağımlılık ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi ve önemli gündem maddeleri ele alındı.
Kırklareli'nde bağımlılık ile mücadele toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.
Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı. İl Özel İdaresinde gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda konuşan Vali Uğur Turan, bağımlılık ile mücadelenin önemli olduğunu belirterek geçenlerin korunmasın önemine değindi. - KIRKLARELİ