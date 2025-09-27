Kırklareli'nde 'Aile Şenliği' Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nde İl Müftülüğü tarafından 'Aile Şenliği' etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde İl Müftülüğünce Ulu Cami de 'Aile Şenliği' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Uğur Turan kurulan stantları gezip yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte konuşan Turan, birlik ve beraberliğe değinerek aile kurumunun toplumun en temel yapı taşı olduğunu söyledi.

Programın devamında çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, yarışmalar ve gösteriler yapıldı. - KIRKLARELİ