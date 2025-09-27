Haberler

Kırklareli'nde 'Aile Şenliği' Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nde 'Aile Şenliği' Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Aile Şenliği' etkinliğine katılan Vali Uğur Turan, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Etkinlikte çocuklara çeşitli oyunlar ve yarışmalar sunuldu.

Kırklareli'nde İl Müftülüğü tarafından 'Aile Şenliği' etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde İl Müftülüğünce Ulu Cami de 'Aile Şenliği' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Uğur Turan kurulan stantları gezip yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlikte konuşan Turan, birlik ve beraberliğe değinerek aile kurumunun toplumun en temel yapı taşı olduğunu söyledi.

Programın devamında çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, yarışmalar ve gösteriler yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nejat İşler'in olaylı gecesi! Muhabirlere küfürler savurdu

Olaylı gece! Kendisini sıkıştıran muhabire küfürler savurdu
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.