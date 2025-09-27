Kırklareli'nde 'Aile Şenliği' Etkinliği Düzenlendi
Kırklareli'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Aile Şenliği' etkinliğine katılan Vali Uğur Turan, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Etkinlikte çocuklara çeşitli oyunlar ve yarışmalar sunuldu.
Kırklareli'nde İl Müftülüğünce Ulu Cami de 'Aile Şenliği' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Uğur Turan kurulan stantları gezip yetkililerden bilgi aldı.
Etkinlikte konuşan Turan, birlik ve beraberliğe değinerek aile kurumunun toplumun en temel yapı taşı olduğunu söyledi.
Programın devamında çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, yarışmalar ve gösteriler yapıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel