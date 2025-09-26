Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında yapılan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı'nda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi ve acil durumlarda doğru bilgilendirme konuları ele alındı.
Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi, kurumlararası koordinasyon, gelen çağrıların etkin şekilde yönlendirilmesi, asılsız ihbarların azaltılması, personel eğitimi ve vatandaşların acil durumlarda doğru bilgilendirilmesi konuları ele alındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel