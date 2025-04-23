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Kırklareli'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Tören, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başladı ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.

Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başladı.

Törenler Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdür Hilal Liliyar Özefsun günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Özefsun, devamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından, okulların halk oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam eden kulamalar, şiirlerin okunmasıyla devam etti. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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