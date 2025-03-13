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Kırklareli'nde 2025 Yılı Faaliyetleri Planlandı

Kırklareli'nde 2025 Yılı Faaliyetleri Planlandı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı için kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri planlandı. Toplantıda 2024 yılı çalışmaları da değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılı faaliyetlerinin planlandığı toplantı gerçekleşti.

Kırklareli'nde kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 Yılı faaliyetlerinin planlandığı toplantı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda kentin kamu kurum ve kuruluşlarının 2024 Yılı çalışmalarının değerlendirildi.

Daha sonra toplantıda 2025 Yılı faaliyetlerinin planlandı. Toplantıya Vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Turan, Kırklareli halkı için çalıştıklarını ifade etti. Turan, planlana ve alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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