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Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
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Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen tören, katılımcıların kortej eşliğinde yürüyüşü ve Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla tamamlandı.

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" ünvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verilişi ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Kırklareli'nde çeşitli programlar düzenlendi.

Gün münasebetiyle Dingiloğlu Parkı önünde toplanan katılımcılar kortej eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Personel Üsteğmen Göktuğ Topsakal ve Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Erol Özsevimli yaptı.

Tören, gazilere çiçek takdiminin ardından sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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