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Kırklareli Hızırbey Camisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu

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Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Hızırbey Camisi'nde mevlit okutuldu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler de yer aldı. İl Müftüsü Yusuf Eviş ve cami cemaati, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Hızırbey Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Hızırbey Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler de okundu.

İl Müftüsü Yusuf Eviş ve cami cemaati, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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