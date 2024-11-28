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Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 Bütçesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi
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Kırklareli İl Genel Meclisi, 2025 yılı bütçesini 1 milyar 400 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul etti. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, mecliste okundu.

Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesi 1 milyar 400 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı birleşimi gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda 2025 yılı bütçe tasarısı kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Okunan rapora göre, Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesinin 1 milyar 400 milyon lira olarak ön görüldüğü bildirildi.

Rapor ve bütçe oy birliği ile kabul edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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