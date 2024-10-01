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Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli'nde İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Hakan Geriş, yeni Valilere başarılar diledi ve gündem maddeleri görüşüldü.

Kırklareli'nde İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli'nde İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı, İl Özel İdare Meclisi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Eylül ayı birleşiminde ait tutanak özeti okundu.

Meclis Başkanı Hakan Geriş, Şırnak Valisi olarak atanan Birol Ekici'ye başarılar diledi. Geriş, Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan'a da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meclis Başkanı

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