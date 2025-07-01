Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen İl Encümeni Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Toplantıda yatırımlar değerlendirildi ve alınan kararların vatandaşlara hayırlı olması dile getirildi.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu tarafından yapılan yatırımlar hakkında bilgi verildi. Gece gündüz demeden vatandaşlara en iyi hizmet için çalıştıklarını ifade eden Turan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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